Michael te Kaat heiratet „seine“ Melanie Feuerwehr Weeze gratuliert mit besonderer Aktion zur Hochzeit

Mit den ersten Dates war das so eine Sache. Da rannte Michael te Kaat auch schon mal weg und ließ seine Melanie alleine zurück. Doch die trug das mit Fassung und Humor. Schließlich musste ihr Michael da immer zum Einsatz der Feuerwehr Weeze. Sie hielt ihm die Treue, auch wenn er immer mal wieder für die Feuerwehr unterwegs war. Und jetzt fand die ganze Geschichte auch ihr Happy End. Am Samstag heiratete Michael te Kaat seine Melanie. Er ist bereits seit 1998 als Gründungsmitglied der Jugendfeuerwehr in der Feuerwehr Weeze aktiv. Inzwischen ist er längst beim aktiven Dienst im Einsatz. Nebenbei kümmert er sich in der Löscheinheit Weeze noch um die Kasse des Fördervereins. Melanie ist in den Freundeskreisen der Feuerwehr sehr aktiv und immer mit dabei. In den Einsatz möchte sie allerdings nicht.