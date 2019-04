Tourismus in Kevelaer : Feuerwehr übt am Gradierwerk

KEVELAER Was ist, wenn jemand am Gradierwerk zündelt? Für den Fall trainierte die Feuerwehr. Ab Mittwoch soll endlich Sole durch den Reisig rieseln.

Von der Verwaltung gab es in der Sitzung den Hinweis, dass man gemeinsam mit der Feuerwehr die Sache prüfen werde. Kaum eine Woche später trainierte die Feuerwehr bereits den Ernstfall am Gradierwerk. Denn die Zeit drängte. Da Süßwasser für den Reisig nicht ideal ist, musste geübt werden, bevor die Anlage in Betrieb geht. „Wir wollten aber auf jeden Fall einmal Wasser durch den Schwarzdorn leiten, um zu sehen, wie das Gehölz reagiert“, berichtet Wehrleiter Georg Metzelaers.

Über die Treppe in der Holzkonstruktion stiegen die Feuerwehrleute am Wochenende bis zum Wandelgang unter dem Dach. Die Drehleiter hievte die Schläuche nach oben, durch die dann Wasser ins Gradierwerk gepumpt wurde. „Es hat super funktioniert, die Anlage war auf diese Weise quasi zum ersten Mal in Betrieb“, sagt Metzelaers. Das Süßwasser rieselte genauso nach unten wie es später mit der Sole passieren soll. Man könne schließlich nicht mit vollem Strahl in den Reisig spritzen, das würde zu großen Schäden führen.