Einsatz für Feuerwehr Weeze : Tauben sind in Regenrohr gefangen

Weeze Zu einem ungewöhnlichen Einsatz rückte die Feuerwehr Weeze aus. Zwei Vögel hatten sich in ein Rohr verirrt und kamen aus ihrem Gefängnis nicht mehr heraus.

Tauben haben in diesen Zeiten eine besondere Bedeutung. Als Zeichen des Friedens werden sie an vielen Schulen gebastelt und gezeichnet. Von ganz besonderen „Friedenstauben“ berichtet jetzt auch die Feuerwehr Weeze. Die wurde am Sonntag von einer Frau alarmiert, die verdächtige Kratzgeräusche in einem Regenfallrohr vor ihrem Haus an der Schmiedestraße hörte. Sie vermutete gleich, dass Vögel dort in der Fall saßen und schaute nach, ob sie die Tiere befreien könnte. Da ihr das nicht gelang, rief sie die Feuerwehr.