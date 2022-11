Brandserie geht weiter : Wieder steht ein Gebäude in Weeze in Flammen

Wieder steht ein Gebäude in Weeze in Flammen

Am späten Samstagabend brannte eine Lagerhalle am Holtumsweg in Weeze. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Foto: Feuerwehr Weeze

Weeze Es ist der zweite Brand innerhalb einer Woche. Diesmal musste die Feuerwehr zum Holtumsweg ausrücken. Weil die Flammen schon aus dem Dach schlugen und die Bahnlinie in der Nähe verläuft, wurde der Zugbetrieb kurzfristig eingestellt.

Am Samstagabend gegen 20.53 Uhr wurde die Feuerwehr Weeze zu dem Brand eines Industriegebäudes am Holtumsweg gerufen. Aufgrund des Feuerscheins hatten Anwohner erst vermutet, das Feuer läge auf der anderen Seite, bei der Alten Heerstraße.

Wegen der starken Rauchentwicklung und weil die Flammen bereits durch die Decke des Gebäudes schlugen, wurde die Bahn informiert, da in unmittelbarer Nähe des Gebäudes Bahnlinien verlaufen. Der Zugverkehr wurde kurzzeitig eingestellt, berichtet Feuerwehrsprecher Dominik Behet. Weil aus dem angrenzenden Gebäudeteil eine Person kam, wurde das gesamte Gebäude nach weiteren Personen durchsucht. Eine weitere Person hielt sich in der Nähe auf. Ob es sich dabei möglicherweise um Obdachlose handelt, die das alte Industriegebäude nutzten, war für die Feuerwehr nicht erkennbar. Gegen 23.30 Uhr war der Einsatz beendet. Die Einheiten Weeze und Wemb waren mit 50 Einsatzkräften vor Ort. Zur Brandursache wurden noch keine Angaben gemacht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In Weeze ist das der zweite Brand eines Gebäudes innerhalb einer Woche. In der Nacht von Montag auf Dienstag brannte ein leerstehendes Gebäude im Euregio-Park am Flughafen Weeze. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. In den vergangenen Wochen brannten immer wieder Autos in Weeze.