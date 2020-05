Wegen der Corona-Pandemie : Ferienlager auf Ameland fallen aus

St. Marien und St. Antonius wollen alles dafür tun, dass Kinder sich auch in Zukunft auf Ameland vergnügen können wie hier 2009. Foto: ja/privat

Kevelaer/Kervenheim Die Freizeiten in Kevelaer sind abgesagt. Auch das Sommercamp Castra Nova findet nicht statt. Es sollte in diesem Jahr erstmals in Kervenheim stattfinden. Die Organisatoren bedauern die Entscheidung.

Kaum vorstellbar, aber im Sommer wird es kein Amelandlager aus Kevelaer geben. „Das tut schon weh und ist unglaublich schade“, sagt Kaplan Christoph Schwerhoff. Generationen von Kindern aus der Marienstadt haben im Sommer ihre Ferien auf der niederländischen Insel verbracht. Daraus wird nichts. „Wir haben mit den verschiedenen Verantwortlichen in den letzten Tagen darum gerungen, ob wir die Lager unter den gegebenen Umständen verantwortet durchführen können“, so die Verantwortlichen von St. Marien und St. Antonius. Bei der Entscheidung habe man insbesondere die sehr hohen Anforderungen an die konkrete Lagerleitung vor Ort für die Einhaltung der Hygienevorschriften bedenken müssen. Die Frage sei gewesen: „Kann von uns als Pfarrei von der ehrenamtlichen Lagerleitung vor Ort verlangt werden, dass sie diese Verantwortung für die Gesundheit der Kinder, Betreuer und Kochfrauen übernimmt?“

Zudem kamen die dringlichen Empfehlungen des Katholischen Ferienwerkes, die Amelandlager abzusagen. Auch der BDKJ empfiehlt eine Absage aller Lager, die außerhalb der eigenen Stadt stattfinden und mit Übernachtungen und Verpflegung der Teilnehmer verbunden sind.

Vor einigen Tagen kam dann ein Kriterienkatalog zur Durchführung der Ferienfreizeiten vom Bistum Münster. Nach gemeinsamer Risikoanalyse sei eine Durchführung in diesem Jahr nicht zu verantwortenn. „Es war keine leichte Entscheidung“, so Schwerhoff. Auch die Familien seien enttäuscht und traurig. Aber sie hätten natürlich Verständnis für die Entscheidung. Abgesagt wurden nicht nur die beiden Freizeiten auf Ameladen, sondern auch das Lager in Ahrhütte. Die Eltern bekommen das Geld zurück, ob für die Gemeinde noch Kosten anfallen, werde man sehen, so Schwerhoff. Für das Lager in Ahrhütte gab es noch keinen Vertrag, daher müsse man da auch nichts bezahlen. Anders sieht das beim Bauernhof auf Ameland ab. Weil die Plätze so begehrt sind, wird bereits ein Jahr im voraus reserviert. „Wir stehen in Verhandlungen mit dem Bauern“, sagt Schwerhoff. Ziel sei, im kommenden Jahr dann wieder Ferienlager anzubieten.

Betroffen von der Absage sind etwa 130 Kinder und Jugendliche. Die Pfarrgemeinden überlegen, ob sie ein Ersatzprogramm in Kevelaer organisieren. So könne es beispielsweise Aktionen im Pfarrgarten gaben, das ist eine der Ideen.

Auch die Vorbereitungen für Castra Nova waren bereits angelaufen. Das Ferienlager der Deutschen Pfadfinderschaft sollte erstmals nicht am Holländer See sondern in Kervenheim stattfinden. Jetzt musste allerdings die Reißleine gezogen werden. „Aufgrund der aktuellen Situation stand lange die Frage im Raum, ob das Ferienlager in den Sommerferien stattfinden kann.“ Jetzt teilten die Veranstalter „mit großem Bedauern“ mit, dass das Sommerlager Castra Nova in diesem Jahr ausfallen muss. „Es ist leider nicht möglich, alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten und damit die Gesundheit der Teilnehmer zu sichern“, so Michael Krem von der Deutschen Pfadfinderschaft. „Natürlich ist auch das gesamte Team sehr traurig über diese Nachricht. Es tut allen sehr leid und wir hoffen, 2021 ein umso schöneres Sommercamp anbieten zu können.“