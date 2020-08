Wellenbrecher in Weeze : Ferienprogramm trotz Corona-Beschränkungen

WEEZE Im Weezer Wellenbrecher gab es im Sommer vier Wochen ganz viele verschiedene Angebote. Das Fazit fällt sehr positiv aus. Es sei eine wertvolle Erfahrung gewesen, heißt es.

Zunächst wurde bei den Eltern der Bedarf an Betreuung in den Ferien abgefragt. Dabei ist es selbst bei deutlich weniger Plätzen als in den vergangenen Jahren gelungen, allen Anfragen gerecht zu werden. Zum einen, weil sich die Eltern sehr fair zeigten. Und zum anderen, weil das Programm auf vier Wochen ausgeweitet wurde, um flexibler zu sein und um insgesamt mehr als 50 Kinder in unterschiedlichen Wochen aufnehmen zu können.