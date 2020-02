Neue Bestätigungen für das Festival : Felix Jaehn bleibt Parookaville treu

WEEZE Die Organisatoren haben die nächsten Künstler bekannt gegeben. Es wird auch erstmals zusätzliche Combi Tickets für Samstag und Sonntag geben.

Bereits bekannt war, dass Scooter am Festivalsonntag auf der zweitgrößten Bühne Bill’s Factory spielen. Es wird für ihn die Premiere bei Parookaville sein. H.P. Baxxter gehört zu den prominenten Namen, die die Festivalmacher bislang bekannt gaben. Mit dabei ist wieder Steve Aoki, der schon so was wie ein Stammgast bei Parookaville ist. Mit Aoki kehrt am Festival-Sonntag einer der beliebtesten DJs zurück. Er hat im vergangenen Jahr bereits seine eigenen Pizzen im Pizzaoki-Wagen verkauft.

Ebenfalls auf der Mainstage spielen Yellow Claw. Auf der „Awake"-Bühne stoßen am Sonntag mit ATB und Gareth Emery zwei weitere Weltstars aus der Trance-Szene hinzu. Auch Armin van Buuren wird wieder in Weeze spielen. Ebenfalls als Headliner bestätigt sind Dimitri Vegas & Mike. Das belgische DJ-Duo, bestehend aus den Brüdern Dimitrios „Dimitri“ Anastasios und Michael „Mike“ Karl Thivaios, vertritt hauptsächlich Big-Room und Electro House. In den DJ Mag Top 100 DJs belegten sie 2015 und 2019 jeweils Rang eins. Zusammen mit Steve Aoki treten sie gelegentlich als „3 Are Legend“ auf. Da Steve Aoki ja auch auftreten wird, ist die spannende Frage, ob zu einer solchen Konstellation auch in Weeze kommt.