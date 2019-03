Historisches Vereinsleben in Wemb: Josefsgemeinschaft wird 150 Jahre alt

Wemb Es ist der drittälteste Verein im Ort. Im Mittelpunkt steht der Mann von Maria. Weil er sich schützend vor Maria und das ungeborene Leben stellte, ist er für Pastor Edgar Fritsch ein moderner Held. Die Jubelfeier ist am Sonntag.

Der Vorsitzende Derksen spricht von einem „hohen Durchschnittsalter“, die Jüngsten seien um die 50, 55 Jahre. Mitglied ist auch der älteste Wember Bürger, Josef Willems, mit 96 Jahren. „Jetzt kommt es darauf an, wie kann die Gemeinschaft heutige Fragen aufgreifen?“, sagt Edgar Fritsch. Unter dem Einfluss des Geistlichen Fritsch erlebte die Josefsgemeinschaft 1988 einen Aufschwung. Mittlerweile lebt der Pfarrer im Ruhestand in Xanten. Aber für die Feier kehrt er an seine alte Wirkungsstätte zurück. Dass der Heilige Josef uns heute noch Vorbild ist, daran lässt Fritsch keinen Zweifel. „Er ist derjenige, der Maria beschützt hat“, fasst er die Rolle von Josef zusammen. Immerhin wäre Maria mit einem unehelichen Kind nach damaliger Rechtsprechung wahrscheinlich gesteinigt worden. Josef hat sich an ihre Seite gestellt. Übertragen auf heute sieht Fritsch darin auch den Auftrag zum Schutz des ungeborenen Lebens. Mit Abtreibung ist er nicht einverstanden. Er möchte niemanden verurteilen, „aber ich möchte, dass man alles tut, um den Müttern zu helfen“, sagt er. Josef ist für ihn Sinnbild eines Beschützers.

Was das Kirchenleben angeht, sind die Josefsbrüder im Ort präsent, zum Beispiel beim Reinigen des Glockenraums, sagt Derksen. Einmal im Monat gibt es zudem einen Begegnungsnachmittag im Petrusheim. Der Ehrenvorsitzende Christian Tebest hält den Kontakt zum Petrusheim aufrecht, erklärt Derksen. Seit 1989 ist auch die Wallfahrt zur Josefskapelle in Smakt, in den Niederlanden, eine feste Größe im Vereinskalender. Am Patronatstag, dem 19. März, treffen sich die Mitglieder der Gemeinschaft zu ihrer Jahreshauptversammlung. Dazu hat der Vorsitzende eine Anekdote parat. 1964 gab es für die Teilnehmer der Versammlung Würstchen mit Brötchen, Kaffee und eine Zigarre. Außerdem wurden drei Flaschen Schnaps für alle verteilt. Seit dem Tag gibt es bei jeder Versammlung Würstchen und Brötchen. Bei damals fünf Mark Mitgliedsbeitrag im Jahr (heute fünf Euro) wurden keine Reichtümer angehäuft. Trotzdem gönnte man sich 1905 die Fahne mit dem Spruch „Heiliger Josef, bitte für uns“. In Auftrag gegeben wurde sie in Kevelaer für 200 Mark, am Ende wurden es 235 Mark. Zu besonderen Anlässen, wie Sonntag, wird sie hervorgeholt. Ansonsten ist sie in der Sakristei unter Verschluss.