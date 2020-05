Kostenpflichtiger Inhalt: Buchstabensalat am Marktplatz : FDP will „WEEZE“-Buchstaben versetzen

Im 360-Grad-Modus ist der Schriftzug zu lesen, aber verstehen Besucher das? Die FDP meint nein. Wenn man an der falschen Stelle zu lesen beginnt, erhält man beispielsweise „EWEEZ“. Foto: Latzel

Weeze Der Schriftzug am Alten Markt stört die Liberalen in Weeze. An den Lettern könne man sich verletzen, auch die Reihenfolge sei verwirrend. Jetzt will die Partei eine neue Debatte um die Buchstaben entfachen.