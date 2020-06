Flughafen braucht dringend Geld : FDP Weeze lehnt Finanzhilfe für Airport ab

WEEZE Die Liberalen wollen für den Flughafen kein Geld der Gemeinde zur Verfügung stellen. Sie fordern, dass ein Wirtschaftsprüfer die Zahlen des Airports einmal ganz genau unter die Lupe nimmt.

„Leider muss auch festgestellt werden, dass die verantwortlichen Landes- und Kommunalpolitiker es in der Vergangenheit versäumt haben, rechtzeitig und umfassend zu prüfen, wie der Gewerbe- und Veranstaltungsbetrieb auf dem Flughafen - nach einer möglichen Beendigung des Flugbetriebs - aufrechterhalten und vor allem auch erweitert werden kann“, so de Ridder weiter. Die Verantwortlichen hätten schon längst die Voraussetzungen dafür schaffen müssen. Allen sei seit Jahren bekannt, wie fragil und wenig kostendeckend der Flugbetrieb in Weeze von Anfang an war.