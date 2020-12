Liberale in Kevelaer stellen sich neu auf : FDP setzt auf den Generationenwechsel

Die neue FDP-Fraktion: Jan Itrich, Jonas van Hagen, Philipp Schmidt, Jürgen Hendricks, Felix Naber, Jens Auerbach und Marie-Therese Konculic. Foto: Scholten/Joas Scholten

Kevelaer Die Liberalen sind jetzt mit vier Mitgliedern im Rat vertreten, das Team ist stark verjüngt. Die FDP will in dem Gremium Akzente setzen.

Vor der Kommunalwahl hatte es sich schon angedeutet, jetzt wurde der Schritt vollzogen: Die FDP-Fraktion hat sich neu aufgestellt und den Generationenwechsel umgesetzt.

Jan Itrich aus Winnekendonk ist neuer Fraktionsvorsitzender der Liberalen und folgt auf Jürgen Hendricks, der die Fraktion acht Jahre geführt hatte. Im jüngsten Ausschuss für Stadtentwicklung zeigte Itrich, dass die FDP auch unter ihm weiter kritisch nachhaken will. Wie berichtet, hatte er beantragt, die Entscheidung zum Supermarkt-Projekt an der Feldstraße in den Rat zu verschieben. Die FDP habe noch Beratungsbedarf, so sein Argument.

Unterstützt wird Itrich von Jens Auerbach, dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden. Hendricks bleibt der FDP aber weiterhin erhalten, möchte nur nicht mehr in der ersten Reihe stehen. „Ich durfte die Geschicke der FDP in Keve­laer über acht Jahre leiten und wollte jetzt gemeinsam mit der etwas jüngeren Generation den Wechsel, auch im Wahlkampf schon, einleiten. Die Wahlergebnisse geben uns da die volle Rückendeckung, dass die Bürger in der Wallfahrtsstadt genau darauf setzen. Wir haben mit dem Generationswechsel und unserem Wahlprogramm im Wahlkampf einen Nerv getroffen“, meint Hendricks.

Die FDP bekam bei der Wahl 10,28 Prozent der Stimmen, das ist ein Zuwachs von 4,35 Prozent. Die FDP zähle unter anderem neben Bürgermeister Dominik Pichler zu den Gewinnern der Wahl, meinen die Liberalen. „Wir haben das beste Ergebnis in der Geschichte des Ortsverbandes erzielt und sind mit vier Sitzen im Rat belohnt worden, das spornt uns an und ist unser Antrieb, jetzt durch gute Arbeit im Rat und in den Ausschüssen zu überzeugen“, so Itrich.

Neben den vier Ratsmandaten, die Jan Itrich, Jens Auerbach, Jürgen Hendricks und Philipp Schmidt bekleiden, konnte der Ortsverband auch drei neue sachkundige Bürger in die verschiedenen Ausschüsse entsenden. „Es freut uns ganz besonders, dass wir junge engagierte Menschen für die FDP gewinnen konnten, die im Sinne von Keve­laer und für Kevelaer nachhaltig etwas bewegen wollen“, so Itrich.

Für die neue Fraktion gebe es bereits einiges zu tun: Im Bereich der Stadtentwicklung stehen einige wichtige Themen auf der Tagesordnung, die ganz konkrete Auswirkungen auf die Zukunft der Stadt haben. Zudem laufen die Haushaltsberatungen, in denen die Auswirkungen der Corona-Pandemie eine wichtige Rolle spielen werden. „Erst kürzlich gab es für den Rat einen Rückschlag hinsichtlich der Förderung der Sanierung der Sportanlagen in Winnekendonk und Wetten“, so die Liberalen.

Die FDP werde sich mit den Ideen aus ihrem „Zukunftsplan Keve­laer“ in die Diskussionen einbringen.

(RP)