Künstler gestaltet Fassade in Kevelaer : Neuer Schriftzug für das Museum

Kevelaer Künstler Ger Janssen gestaltete die Fassade des Gebäudes in Kevelaer neu. Das Projekt erhält Zuschüsse über den Verfügungsfonds für Innenstädte.

(RP) Wer in den vergangen Tagen am Luxemburger Platz vorbeigelaufen ist, dem ist nicht verborgen geblieben, dass dort an der Betonfassade am Gebäudekomplex des Museums ein Künstler am Werk war: Ger Janssen aus Venlo gestaltete die Außenfassade neu. In großen Buchstaben steht nun von oben nach unten das Wort „MUSEUM“ an der Wand. Dabei wurden die einzelnen Buchstaben motivisch mit Inhalten des Museums ausgefüllt.