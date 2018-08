Farbenfroh und spirituell: Die Wallfahrt der Tamilen

Kevelaer Wenn die Tamilen nach Kevelaer kommen ist das auch immer ein großes Familientreffen. Was einst mit 50 Gläubigen begann, ist zu einer der größten Veranstaltungen in der Marienstadt geworden.

Das Internet-Radio von „Tamil Catholic Dailey“ ging rechtzeitig für die große Eröffnung der 31. Tamilenwallfahrt online und sendete den Gottesdienst in die Welt hinaus. Natürlich kann auch über Apps jeder den von nun an dauerhaft sendenden Kanal auf seinem Handy empfangen. „Dies soll auch den vielen Zuhörern helfen, die katholische Gebete in ihrer Landessprache hören wollen“, so Robin Wilson, ein Pressesprecher des Wallfahrt-Events. Er erzählte über die ersten Beiträge des Radios: „Die gesamten Predigten dieses Jahr behandeln den Weg unserer Jugendliche. Denn wir lesen viel in der Bibel und sind angehalten, dies in unserem Alltag umzusetzen. Wir sollen das Ganze wirklich leben, und das wollen wir natürlich auch an die kommende Generation weitergeben.“