Patentier im Familienzentrum : Eine Spende für Patenesel Giny aus dem Tierpark

Weeze Seit Jahren gibt es regelmäßig eine Spendenaktion des Familienzentrums Weeze für den Esel Giny. Das Tier ist alljährlich bei der Palmsonntagsprozession und der beim Familiengottesdienst dabei.

Zwischen den kleinen und großen Menschen aus dem Familienzentrum im Franziskus-Kindergarten und dem Esel Giny aus dem Weezer Tierpark besteht eine besondere Verbindung: eine Patenschaft. Schon seit Jahren wird einmal im Jahr eine Spendenaktion in der Kita für die kleine Eselin durchgeführt. So ist zwischen den Kindern und Giny eine besondere Freundschaft entstanden. Giny ist alljährlich bei der Palmsonntagprozession und beim Familiengottesdienst in der Kirche mit dabei.