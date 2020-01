Kultur in Weeze : Familienkonzerte werden 2020 auf Schloss Wissen fortgesetzt

Kultur in Weeze

WEEZE Auch in diesem Jahr wird es drei Mitmachkonzerte im besonderen Ambiente des Schlosses geben.

Mit einem turbulenten Musik- und Mitmachkonzert ist die Reihe der Schloss Wissener Familienkonzerte in den historischen Gemäuern von Schloss Wissen in Weeze im vergangenen Jahr beendet worden. Johannes Kleist nahm die kleinen und großen Besucher mit auf eine winterliche Reise. Die Kinder hielt es nicht auf den Sitzen, sie machten begeistert mit. Weil die besondere Reihe erneut so gut ankam, werden die Konzerte auch fortgesetzt. Das gaben die Organisatoren jetzt bekannt.