Familienangebote in Kevelaer : Kevelaer: Kobü-Flimmern mit Freunden im Forum

Das Konzert- und Bühnenhaus versorgt die Kinofans mit frischem Popcorn und kühlen Getränken. Foto: Service-Center - Stadtmarketing und Kultur

Kevelaer Kino- und Realfilmfans aufgepasst: Denn am Freitag, 22. November, um 17 Uhr verwandelt sich das Forum der Öffentlichen Begegnungsstätte in der Wallfahrtsstadt Kevelaer wieder in einen Kinosaal mit toller Atmosphäre für Familien.

Popcorn und kühle Getränke dürfen selbstverständlich nicht fehlen, wenn zwei beste Freunde ihr kleines, aber doppeltes Problem versuchen zu lösen. Geboten wird ein Film für die ganze Familie.

Darum geht es in dem Film: Emil und Frido sind beste Freunde. Als in einem Spiegelkabinett auf dem Jahrmarkt die Spiegelbilder der beiden zum Leben erweckt werden, glauben die zehnjährigen Jungs, das große Los gezogen zu haben: Die Doppelgänger können nämlich all das, was Frido und Emil selbst nicht so gut können, ihre ambitionierten Eltern aber von ihnen erwarten. Doch als ihre Abbilder plötzlich beginnen, eigene Ziele zu verfolgen, müssen die beiden Freunde einen Weg finden, die unheimlichen Geister, die sie riefen, wieder los zu werden. Das aber gestaltet sich schwieriger als gedacht.

Der Filmtitel darf aus lizenzrechtlichen Gründen nicht öffentlich genannt werden. Dieser kann beim Stadtmarketing unter der Telefonnummer 02832 122990 erfragt werden. Wer regelmäßig über das Kinoprogramm informiert werden möchten, kann seine E-Mail-Adresse unter stadtmarketing@kevelaer.de zur Verfügung stellen und verpasst so keinen Termin mehr.