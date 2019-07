Nach Besuch im Irrland : Familie dankt für Hilfsbereitschaft nach Wespenattacke

TWISTEDEN Nach dem Besuch im Irrland wurde Jonah (5) auf der Heimfahrt dreimal von einer Wespe gestochen. Viele wollten helfen.

Es war so ein schöner Ferientag gewesen. Rainer und Astrid Deutzmann waren mit ihrem Enkelkind Jonah nach Twisteden ins Irrland gefahren. Hier hatte der Junge jede Menge Spaß, tollte auf der Anlage herum, spielte im Wasser und war später todmüde, als es auf die Heimreise ging. Daher war er sofort eingeschlafen, als er im Auto saß. Weil es so warm war, hatten Oma und Opa das Fenster einen Spalt offen gelassen. Kurz hinter dem Irralnd muss sich dann eine Wespe ins Auto verirrt haben. „Ich habe plötzlich gehört, wie Jonah schrie, und gesehen, dass eine Wespe auf seinem Bauch saß. Er hat auf das Insekt geschlagen, und das Tier hat zugestochen“, berichtet der 62-Jährige. Er bremste sofort das Auto ab, steuerte es an den Straßenrand, wo es quer stehen blieb, und schaltete die Warnblinkanlage an. Das Ehepaar riss alle Türen auf, kümmerte sich um den Jungen, der Opa saugte das Gift aus der Stichwunde. Die Wespe hatte gleich dreimal zugestochen.