Winnekendonk : Nachfolger für Big Challenge in Winnekendonk gesucht

Winnekendonk Die Veranstaltung, bei der Geld für den Kampf gegen Krebs gesammelt wird, soll es auch weiterhin geben. Dafür muss sich aber ein neuer Vorstand formieren.

Radfahren ist ihre Passion, nicht aufgeben ihre Mission. Das Ehepaar Georg und Petra Biedemann hat sich für Big Challenge eingesetzt. Als Vorsitzender hat Georg Biedemann das Großereignis in Winnekendonk mitorganisiert, es wurde gelaufen und Rad gefahren für den guten Zweck. Der Erlös ging an die Deutsche Krebshilfe. Allein 2019 kam eine Spendensumme in Höhe von 228.762,54 Euro zusammen. Geld, das unter anderem in die Krebsforschung geht. Wer bei Big Challenge antritt, der zahlt 500 Euro Startgebühr. Geld, das nicht aus der eigenen Tasche kommen, sondern durch Aktionen eingesammelt werden soll. Zum Beispiel durch den Verkauf von Kuchen oder durch das Herstellen schöner Dingen. Der Sinn dahinter: mit möglichst vielen Menschen ins Gespräch kommen. Denn Krebs geht alle an, davon ist das Ehepaar überzeugt. Aber hinnehmen wollen sie es nicht.