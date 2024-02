Falschgeld in Kevelaer Falscher Fuffziger – Gesuchter meldet sich bei Polizei

Wie berichtet, hatte die Polizei zwei Bilder einer Überwachungskamera veröffentlicht. Sie zeigen einen Jugendlichen in einem Kiosk in Kevelaer an der Amsterdamer Straße. Hier soll er am 10. Januar mit einem falschen 50-Euro-Schein bezahlt haben. Der Inhaber des Ladens hatte den jungen Mann zur Rede gestellt, weil er merkte, dass mit dem Schein etwas nicht stimmt. Der Jugendliche hatte sich daraufhin aus dem Staub gemacht. Der Ladenbesitzer erstattete Anzeige, die Polizei stellte den falschen Schein sicher und wertete die Bilder der Überwachungskamera aus. Auf den Fotos war der mutmaßliche Täter sehr gut zu erkennen gewesen. Der Staatsanwalt hatte diesmal die Bilder für die Öffentlichkeitsfahndung überraschend schnell freigegeben.