Polizei meldet Anrufe aus Kevelaer : Betrugsmasche mit verhaftetem Einbrecher

Kevelaer Gleich mehrere Senioren meldeten sich am Montag bei der Polizei. Sie waren von Unbekannten angerufen worden, die sich als Polizeibeamte ausgaben.

An Montag versuchten Unbekannte gleich wieder mehrfach, Senioren in Kevelaer mit einer perfiden Masche zu betrügen. Sie gaben an, von der Polizei zu sein und erzählten, dass ein Einbrecher in der Nähe ihres Hauses festgenommen wurde. Bei diesem habe man ein Notizbuch gefunden, in dem auch die Adresse des angerufenen Hauses verzeichnet gewesen sei. Man rate, jetzt alles wertvoll in Sicherheit zu bringen. Daher werde gleich jemand vorbeikommen, der Schmuck und Bargeld abhole, um es an einen sicheren Ort zu bringen.