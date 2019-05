Kriminalität in Kevelaer : Falsche Polizisten schnell enttarnt

Die Polizei sucht nach den Betrügern. Foto: dpa/Friso Gentsch

KEVELAER Nachdem es immer wieder Trickanrufe von falschen Polizisten gegeben hat, sind die Bürger aufmerksam geworden. Am Dienstag meldeten gleich fünf Seniorinnen in Kevelaer einen solchen Anruf. Wie in früheren Fällen dieser Masche, teilte der Betrüger mit, dass in der Nähe Einbrecher festgenommen worden seien.

