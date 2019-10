Kriminalität in Kevelaer : Kevelaer: Falsche Handwerker lesen Wasserzähler ab

KEVELAER In Kevelaer klingelten zwei Männer auf der Hauptstraße und gaben sich als Handwerker aus.

Die Stadtwerke warnen vor Unbekannten, die offenbar gerade in Kevelaer unterwegs sind und sich als Mitarbeiter ausgeben. Am Mittwochmittag hatten zwei Männer im Blaumann bei einem Senior in der Hauptstraße geklingelt und gesagt, sie müssten den Wasserzähler ablesen. Sie müssten dazu in die Wohnung kommen. „Der Mann schöpfte glücklicherweise Verdacht und sagte den Unbekannten, dass sie später wiederkommen sollen“, berichtet Stadtwerke-Geschäftsführer Hans-Josef Thönnissen. Der Senior informierte seinen Sohn, dem die Sache nicht geheuer war. Er fragte bei den Stadtwerken nach und benachrichtigte die Polizei.