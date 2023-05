Der ADFC Fahrradklima-Test Kevelaer: Radler geben schlechte Noten

Für Eckehard Lüdke ist das Ergebnis keine große Überraschung. „Ich hätte mich eher gewundert, wenn Kevelaer sich verbessert hätte“, sagt der Kreisvorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC), der sich in der Marienstadt besonders gut auskennt. Denn Fahrradfan Lüdke wohnt selbst in Kevelaer. Gerade hat der ADFC die Ergebnisse des Fahrradklima-Tests vorgestellt. Radler konnten dabei ihre Stadt selbst bewerten. Und auch die sind offenbar der Ansicht, dass in Kevelaer noch viel Luft nach oben ist. Denn die Kommune landet in der Kategorie 20.000 bis 50.000 Einwohner mit der Schulnote 4,0 abgeschlagen auf dem 231. Platz. Für Lüdke kein Wunder. „Wir haben hier bei Radwegen teilweise mittelalterliche Zustände“, sagt er.