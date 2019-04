Kevelaer : Flitzen und Basteln bei der Fahrrad-Pause in Kevelaers City

Joel probiert den Parcours der Verkehrswacht bei der Fahrrad-Pause aus. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer Gerade jetzt, wenn der Frühling an Fahrt aufnimmt, ist am Niederrhein eine Sache besonders beliebt: Radeln. Die Fahrradmesse in Kevelaer kam am Sonntag gerade zur rechten Zeit. Unter dem Motto „Fahrrad-Pause“ drehte sich am Sonntag alles ums Rad.

Dabei beschränkte sich die Veranstaltung nicht nur auf Gefährte mit zwei Rädern. Schon ab dem offiziellen Start um elf Uhr sah man bereits Kinder und Jugendliche auf Einrädern über die Messe flitzen. Denn „Pause“ schließt ja keineswegs Mitmachaktionen aus, die auf der Messe wieder angeboten wurden. Zum Beispiel die Kunstaktion von Tatjana van Went. Einzige Vorgabe: Es musste natürlich zum Thema Radfahren passen.

Inspiration gab es drumherum genug, bei der großen Auswahl an Drahteseln. Gewöhnliche Fahrräder, Mountainbikes, E-Bikes oder auch zum Fahren eher ungeeignete Sammlerstücke wurden gezeigt. Den sicheren Umgang mit dem Rad hatte sich die Verkehrswacht Kreis Kleve auf die Fahne geschrieben. „Wir versuchen den Kindern Sicherheit beim Fahren zu geben, damit im Straßenverkehr weniger Unfälle passieren“, betonte Stellvertreter und Schulkoordinator der Verkehrswacht Norbert van de Sand. Trotz des Lernfaktors machte den Kindern der Parcours großen Spaß.