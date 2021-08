Maßnahme gegen zu schnelles Fahren auf der Marienstraße : Kritik an der Fahrbahnverengung in Wetten

Kritik an der Fahrbahnverengung in Wetten

Wetten Schlecht zu sehen, Schäden an Rädern: Das Hindernis auf der Marienstraße sorgt bei Autofahrern für Unmut. Die Stadt Kevelaer verweist darauf, dass es sich zunächst um ein Provisorium handelt. Ziel war, dass sich an die Geschwindigkeitsvorgaben gehalten wird.

Von Kevelaer nach Wetten geht es fast schnurgerade auf der Marienstraße in den Ort. Daher gab es viele Beschwerden von Anwohnern, dass Autofahrer dort zu schnell unterwegs seien. Wie berichtet, reagierte die Stadt. Im Frühjahr wurde kurz hinter dem Ortseingangsschild mit zwei Betonplatten samt Warnbaken die Fahrbahn verengt. So sollen die Autofahrer angehalten werden, ihr Tempo zu drosseln und tatsächlich nur 50 Stundenkilometer wie erlaubt zu fahren.

Inzwischen gibt es allerdings Kritik an der Situation. Die Engstelle sei schlecht zu sehen, man fahre leicht über den Beton, weil der Bereich in die Fahrbahn rage und die Warnbake einen zu großen Abstand zu den Kanten habe. Dadurch übersehe man das leicht. Ein Autofahrer schickte ein Foto von seinem Reifen, der an der Stelle aufgeschlitzt worden sei. Zudem wird darauf verwiesen, dass es vielen anderen Autofahrern ähnlich gehe. Tatsächlich ist an der Engstelle zu sehen, dass die Kante dunkel gefärbt ist. Hier müssen viele Autos mit den Rädern drübergefahren sein.