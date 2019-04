Kirche in Kevelaer : „Kitsch will keiner mehr kaufen“

Michael Helgers von „Christliche Kunst Bauer“ mit gefragten Schiefertafeln mit Sinnsprüchen zu allen Lebenslagen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer Der Fachhändler von „Christliche Kunst Bauer“ spricht über Veränderungen und Trends bei Devotionalien.

Rosenkränze, Madonnenstatuen, Kettenanhänger – Devotionalien haben ihren festen Platz an Wallfahrtsorten. Doch die Kundenwünsche ändern sich, und mit ihnen das Sortiment der entsprechenden Geschäfte. Welche Trends und Entwicklungen gibt es? Ein Gespräch mit Michael Helgers, Geschäftsführer des Fachgeschäfts „Christliche Kunst Bauer“ am Marienwallfahrsort Kevelaer.

Herr Helgers, können Sie beschreiben, wer Ihre Kunden sind?

Info Dinge fördern die Frömmigkeit Devotionalien sind Gegenstände, die der Andacht (lateinisch devotio für „Hingabe‘‘) und der Förderung der Frömmigkeit dienen sollen, wie Kreuze, Kruzifixe, Rosenkränze, Heiligenfiguren, Ikonen, Andachtsbilder oder Medaillen. Im Katholizismus sind Devotionalien eine Art Fortführung des Sakramentalienwesens, ohne jedoch zur Liturgie der Kirche zu gehören. Oft erbitten die Gläubigen für Devotionalien den kirchlichen Segen. Zentren des Devotionalienhandels sind vor allem Wallfahrtsorte.

Michael Helgers Das ist je nach Jahreszeit verschieden. Im Sommer kommen vor allem die klassischen Pilger. Das sind überwiegend ältere Menschen, die meist mit dem Bus aus ihren Gemeinden nach Keve­laer zur Gnadenkapelle wallfahren. Im Frühjahr spielt das Thema Erstkommunion eine große Rolle. Da suchen Eltern, Großeltern und Paten bei uns nach Geschenken für die Erstkommunionkinder. Vor Weihnachten schließlich kommen viele Familien mit ihren Kindern, die sich für unsere Krippen und anderes Weihnachtliches interessieren.

Hat sich der Kundenstamm in den vergangenen Jahren verändert?

Helgers Vor 20 oder 30 Jahren hatten wir sehr viele Ordensfrauen und Priester als Kunden. Das ist heute nicht mehr der Fall. Die Ordensleute werden immer weniger, und die Priester sind in ihren Gemeinden so stark eingespannt, dass sie kaum noch Zeit haben, selbst bei uns nach einem schönen Geschenk zu suchen. Ansonsten kann ich keine großen Veränderungen feststellen. Unsere Kunden kommen aus allen Altersstufen und Gesellschaftsschichten.

Was suchen die Kunden vornehmlich bei Ihnen – und hat sich das gewandelt?

Helgers Natürlich gibt es immer noch Kunden, die Christliches im engeren Sinn suchen – Rosenkränze etwa oder Anhänger mit einem Marienbild. Aber die werden weniger. Früher hatten wir eine Mitarbeiterin, die den ganzen Tag hinter der Rosenkranztheke stand. Heute läuft das so nebenbei. Viele Leute suchen stattdessen das allgemein Besinnliche oder Spirituelle, gerade wenn es um Geschenke geht. Schließlich weiß man heute oft nicht mehr, wie der Beschenkte überhaupt zu Religion oder Glaube steht. Da will man also nichts falsch machen.

Können Sie da ein Beispiel nennen?

Helgers Was derzeit sehr gut läuft, sind Schiefertafeln mit Sinnsprüchen. Die sind aber recht allgemein gehalten. Da steht dann etwa „Das Glück ist das einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt“ oder „Wo man Liebe aussät, da wächst Freude empor“.

Wer kauft denn heute noch die klassischen Devotionalien?

Helgers Das sind vor allem die religiös Gebundenen, für die die Wallfahrt nach Kevelaer noch ein Herzensanliegen ist. Meist sind das ältere Menschen.

Viele empfinden die traditionellen Devotionalien als ziemlich kitschig. Was sagen Sie als Experte dazu?

Helgers Diese Frage hat sich insofern von selbst gelöst, als diese richtig kitschigen Produkte kaum noch gefragt werden. Das Fähnchen mit der Madonna von Kevelaer oder die Gottesmutter im Schnee – das will heute niemand mehr kaufen.

Wohin wird sich der Devotionalienhandel in den kommenden Jahren entwickeln?

Helgers Als ich vor 40 Jahren hier in Kevelaer angefangen habe, da haben wir einen Verbund religiöser Fachhändler gegründet. Begonnen haben wir mit 40 Mitgliedern, heute sind wir noch sieben. Die anderen 33 haben ihre Geschäfte in den vergangenen 15 Jahren schließen müssen. Devotionalienläden gibt es heute nur noch in Domstädten und Wallfahrtsorten. In einer Stadt wie Düsseldorf gibt es so ein Geschäft schon gar nicht mehr, da gibt es kein Publikum mehr dafür. Aber auch bei uns gilt: Wenn wir überleben wollen, dann müssen wir unser Angebot im Bereich Spiritualität weiter ausbauen.

Verwässert das nicht das Botschaft, droht da nicht Beliebigkeit?

Helgers Da muss man natürlich aufpassen, sonst droht in der Tat Beliebigkeit. Wir sind in der Auswahl sehr sensibel: Was wir in unser Sortiment aufnehmen, muss zu unserem christlichen und religiösen Angebot passen. Wir sind schließlich nicht „Nanu-Nana“, um nur ein Beispiel nehmen.

(kna)