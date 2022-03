Einsatz in Kevelaer : Akku explodiert und verletzt Mann im Gesicht

Kevelaer Einen Unglücksfall hat es am Dienstagnachmittag in Kevelaer gegeben. Eine Batterie flog in die Luft. Ein Mann erlitt dadurch Verletzungen

Ordentlich geknallt haben muss es am Dienstagnachmittag in Kevelaer. Wie die Polizei berichtet, ist dort ein Akku in einem Gartenhäuschen explodiert. Wie es zu dem Vorfall am Rosenbroecksweg kommen konnte, ist ungeklärt. Ein Mann hatte die Batterie am Morgen zum Laden an die Steckdose angeschlossen. Als er gegen 15 Uhr nach dem Gerät schauen wollte, sei die Batterie ohne Vorwarnung in die Luft geflogen. Teile des Akkus trafen den Mann im Gesicht und hinterließen blutige Spuren.