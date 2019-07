Megafestival in Weeze : Nur für Weezer: per Rad zu Parookaville

Ganz entspannt mit dem Fahrrad geht es bei den Führungen zum Festivalgelände. Anmelden können sich nur Weezer. Foto: ja/KK

WEEZE Vom 19. bis 21. Juli findet das Riesenfestival statt. 200 Interessenten haben die Gelegenheit, sich das Gelände am Airport schon eine Woche früher anzusehen. Es gibt zwei exklusive Führungen. Dafür muss man sich jetzt schnell anmelden.

Keine Frage, Parookaville ist ein Festival der Jüngeren. Der Altersdurchschnitt der sagenhaften 85.000 Besucher liegt knapp über 20 Jahre. Darauf ist auch das Programm des dreitägigen Spektakels am Flughafen zugeschnitten. Aber wenn so ein Megaevent vor der Haustür stattfindet, dann wollen auch Ältere wissen, was denn da auf dem Gelände passiert. Denn schließlich entsteht für ein paar Tage eine riesige Stadt, die auch ein Ereignis für alle ist, die vielleicht mit der Musik dort nicht so viel anfangen können.

Und da die Veranstalter bekanntlich selbst aus Weeze kommen und immer die enge Verbindung zu ihrem Heimatort betonen, machen sie auch diesmal wieder ein besonderes Angebot. Alle Weezer haben die Gelegenheit, sich noch vor den Besuchern das Gelände anzusehen.

In knapp zwei Wochen soll am Flughafen wieder die Riesenparty über mehrere Tage steigen. Foto: parookaville gmbh

INFO Letzte Karten noch im Resale-Shop Ausverkauft Das Festival ist offiziell ausverkauft. 85.000 Tickets wurden abgesetzt, 5000 mehr als im vergangenen Jahr. Letzte Chance Wer noch verzweifelt auf der Suche nach Tickets für Parookaville ist, kann sein Glück noch im Resale-Shop versuchen. Dort werden verifizierte und personalisierbare Wiederverkäufe direkt von Ticketinhabern angeboten unter www.resale.parookaville.com.

Bei zwei exklusiven Sonderführungen zeigen die Parookaville-Macher das rund 150.000 Quadratmeter große Festival-Areal am Flughafen. Der Rundgang führt vorbei an neuen Stadtelementen und Bühnen bis hin zur streng geheimen, komplett neu designten Mainstage. Die Weezer sehen die Hauptbühne also noch vor den Besuchern. Fotografieren darf man das gigantische Teil allerdings noch nicht. Schließlich soll es für die richtigen Festivalgäste die ganz große Überraschung bleiben, wie das Herzstück von Parookaville gestaltet ist, auf dem die Hauptacts stattfinden.

Die Führungen finden am Sonntag, 14. Juli, um 14 und 16 Uhr statt. „Die Veranstalter möchten mit den Führungen ihre Verbundenheit zu Weeze zum Ausdruck bringen“, heißt es. Aus logistischen Gründen ist die Teilnehmerzahl auf jeweils 100 Personen beschränkt. Wer bereits im vergangenen Jahr an einer Führung teilgenommen hat, wird gebeten, auf eine erneute Anmeldung zu verzichten, damit andere die Chance haben, das Gelände zu besuchen. Denn die Nachfrage wird wieder groß sein, damit rechnet auch Georg Koenen vom Weezer Ordnungsamt. „In den vergangenen Jahren waren die Plätze ruckzuck ausgebucht. Wer Interesse hat, sollte also nicht lange zögern“, sagt er.

Anmeldungen sind nur direkt bei der Gemeinde möglich. Wer einen Platz haben möchte muss persönlich ins Rathaus kommen und seinen Ausweis mitbringen. Anmeldungen per Telefon oder Mail sind nicht möglich.

Pro Teilnehmer wird um eine Spende von fünf Euro für den Weezer Tierpark gebeten. Ansprechpartner ist Hendrik Kruß von der Gemeinde Weeze.