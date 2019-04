Politik in Kevelaer : Der Vater des Gradierwerks ist tot

KEVELAER Über 20 Jahre hat Heinz Paal die Geschicke von Kevelaer als Stadtdirektor geprägt. Er war auch der erste hauptamtliche Bürgermeister. Seine Karriere begann als Leiter des Rechnungsprüfungsamtes. Im Alter von 76 Jahren ist er gestorben.

Er habe viel umgesetzt, was Kevelaer zukunftsfähig gemacht habe, so Bürgermeister Dominik Pichler. Vor allem das Gradierwerk ist maßgeblich mit dem Namen von Heinz Paal verbunden. Er setzte sich in den 90er Jahren vehement dafür ein, dass das Bohrloch für die Thermalquelle auf der Hüls erschlossen wurde. Er setzte sich dabei gegen viele Widerstände durch. Paal hat damals sicher nicht ahnen können, dass sich die Realisierung des Projektes so lange hinziehen würde. Es ist bekanntlich jetzt gerade in der Umsetzung. Das Gradierwerk entsteht, eingebettet in das Konzept von „Gesund an Leib und Seele“. „Für seine Weitsicht damals sind wir ihm heute dankbar“, sagt Pichler, der direkt nie mit Paal zusammengearbeitet hat. Als der jetzige Verwaltungschef nämlich 2009 in die Kommunalpolitik in Kevelaer einstieg, hatte Paal das Rathaus verlassen.