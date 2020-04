Er war früher Sozialdezernent in Kevelaer : Buchholz will OB in Mülheim werden

Buchholz will OB in Mülheim werden

KEVELAER/MÜLHEIM Der frühere Sozialdezernent von Kevelaer strebt das Spitzenamt der Ruhrpottstadt an.

Vor gut einem Jahr hatte Marc Buchholz Kevelaer verlassen. Der Sozialdezernent der Wallfahrtsstadt war nach Mülheim gewechselt und hatte dort den Posten des Beigeordneten übernommen. Und wer Buchholz kennt, der wundert sich nicht, dass er jetzt auch den nächsten Schritt gehen will. Er will als Bewerber für das Amt des Oberbürgermeisters in Mülheim kandidieren. Medien aus dem Ruhrgebiet berichten, dass der Vorstand der Mülheimer CDU ihren Mitgliedern vorschlagen will, Buchholz als CDU-Kandidat zu nominieren.