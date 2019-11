Jona-Kindergarten in Kevelaer : Qualitätsmanagement im Kindergarten

Kevelaer Der evangelische Jona-Kindergarten ist mit dem Beta-Siegel ausgezeichnet worden. Bis dahin war es ein weiter Weg. Pfarrerin Karin Dembek erklärt, warum das Gütesiegel wichtig ist.

Von außen sieht alles aus wie immer. Spielende Kinder, arbeitende Erzieherinnen und jeden Tag ein buntes Programm. Wenn Kindergartenleiterin Jessica Saric allerdings den Schrank in ihrem Büro öffnet, wird deutlich, was sich im Jona-Kindergarten verändert hat. Schrankhoch stehen Aktenordner nebeneinander. Das Ganze gibt es noch einmal als übersichtliche Datei auf dem Rechner der Kindergartenleiterin. „Qualitätsmangement“, fasst Jessica Saric zusammen, was sich hinter den vielen, vielen Seiten verbirgt. Wie Anmeldungen von Eltern oder die Einarbeitung neuer Mitarbeiter abläuft, alles ist jetzt schriftlich niedergelegt, jeder kann in die Ordner schauen, das Rad muss nicht immer wieder neu erfunden werden. „Es ist eine enorme Hilfe für Neu-Kollegen“, ist Jessica Saric überzeugt. „Auch die Kinder profitieren, weil die Arbeit der Mitarbeiter immer eine Einheit bildet. Das gibt dann auch Orientierung.“

Bereits 2011 war ein erster Aufschlag gemacht worden bei der Fachberatung für Kindertagesstätten, sagt die evangelische Pfarrerin Karin Dembek aus Kevelaer. 2014 ist dann der evangelische Jona-Kindergarten mit der Vorarbeit gestartet. „Mitarbeiter mitzunehmen bei Umsetzungen, die nicht rein pädagogisch sind, ist nicht ganz ohne“, sagt Pfarrerin Karin Dembek. Hilfe holte man sich in Kevelaer durch einen externen Berater, Otto Nieswand. „Die Arbeit daran ist auch für die Mitarbeitenden schön, denn sie bestimmen in dem Prozess tatsächlich mit, wie die Arbeit laufen soll“, erklärt Nieswand am Tag der Siegel-Übergabe. „Es war schon viel Arbeit“, erinnert sich Erzieherin Kartin Schellen an den Prozess, der sich zwar in den Ordnern niederschlägt, aber längst nicht abgeschlossen ist.