Kevelaer : Partner aus Indonesien auf Kurzbesuch

Kevelaer Eine hochrangige Delegation der Partnerkirche der GKPI aus Indonesien kam auf Stippvisite in den Kirchenkreis Kleve.

Eingebunden in eine dreiwöchige Delegationsreise nach Bonn-Beuel, hießen die Stationen am Mittwoch Geldern, Kevelaer und Xanten. Zunächst am Morgen im Gemeindehaus Geldern war die Partnerschaft Kleve-Silindung Gesprächsthema.

In Kevelaer begrüßten die achtköpfige Delegation Pfarrerin Karin Dembek und Dr. Bastian Rütten, theologischer Referent der Wallfahrt am Kapellenplatz.

Der Umgang mit älteren Menschen steht als Thema über der gesamten Reise, die mit dem Kirchentag in Dortmund begann und noch bis zum 8. Juli dauert. „Wir als Kirche haben die Aufgabe, uns um ältere Menschen zu kümmern, die keine Angehörigen in ihrer Nähe haben“, sagte Humala Lumbantobing, Kirchenrat der GKPI. Zu diesem Zweck soll in Mamre, Standort eines Kinderheims, ein kirchliches Altenzentrum aufgebaut werden. „Wir haben diese Strukturen wie in Deutschland noch nicht, häufig leben ältere Menschen noch im Familienzusammenhang“, so Lumbantobing. Doch auch in Indonesien nehmen von der Familie entfernte Arbeitsplätze und Lebenssituationen zu.