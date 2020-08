Energy Award für Kevelaer : Rathaus in Kevelaer setzt auf das „nachwachsende Büro“

Kevelaer Die Stadt ist erneut mit dem European Energy Award ausgezeichnet worden. Bereits 2016 hatte Kevelaer diese Ehrung für den Einsatz für die Umwelt bekommen,

In Kevelaer soll sogar das Büro nachwachsen. Denn diesem Motto hat sich die Verwaltung verschrieben, wie Klimamanagerin Nina Jordan erläutert. „Es geht darum Ressourcen im Büroalltag zu schonen und möglichst auf nachwachsende Rohstoffe zu setzen.“ Statt Textmarker aus Plastik gibt es jetzt welche aus Holz, für Kugelschreiber wurden Nachfüllminen angeschafft, die Verwaltung setzt auf Recycling-Papier und will Druckkosten sparen, indem in der nächsten Wahlperiode die Unterlagen für die Sitzungen nur noch digital versendet werden. Alles Bausteine im „grünen Büro“, mit dem die Stadt Kevelaer Akzente bei Klima- und Umweltschutz setzen will. Das wurde jetzt erneut honoriert.

In Ratingen im Klostergarten erhielt Kevelaer neben Ratingen, Schwerte und Schwalmtal jetzt als Anerkennung für das mehrjähriges Engagement in Sachen Kommunale Energiewende den European Energy Award (EEA). Lothar Schneider, Geschäftsführer der EnergieAgentur.NRW, die im Auftrag des NRW-Wirtschaftsministeriums das Energiemanagementverfahren durchführte, und Ilga Schwidder von der Bundesgeschäftsstelle des European Energy Award überreichten das weiße Ortsschild, das die Kommunen als Preisträger ausweist. Alle Preisträger absolvierten ein mehrjähriges Energiemanagementprogramm – wer mindestens 50 Prozent der erreichbaren Punkte nach einem entsprechenden Audit erreichte, erhält nun den Award, wer 75 Prozent oder mehr erreichte, erhält den Award in Gold.

Bereits seit 2009 nimmt die Wallfahrtsstadt am EEA teil und wurde bereits 2016 ausgezeichnet. In dieser Zeit wurde unter anderem ein Bürgerwindprojekt mit Unterstützung der Stadtwerke Kevelaer realisiert. Insgesamt fünf Windräder sind in Twisteden aufgestellt worden, die Nina Jordan von ihrem Büro aus oben im Rathaus alle im Blick hat. Die letzte Anlage wurde 2019 in Betrieb genommen. Zusammen mit den vier Bürgerwind-Anlagen in Kevelaer erzeugen die Windräder die Hälfte des für die ganze Stadt nötigen Stroms. Die Stadt hat sich zudem das systematische Energiemanagement der kommunalen Gebäude, die Information für Bürger zum effizienten Bauen und Sanieren sowie die Förderung des Fahrradfahrens als Ziele gesetzt. In diesem Zusammenhang wurde unter anderem die Energie- und Modernisierungsmesse „Dein Haus – Made in Kevelaer“ in Kooperation mit Kevelaerer Unternehmen durchgeführt. Die Auszeichnung nahmen Bürgermeister Dominik Pichler und Klimaschutzmanagerin Nina Jordan entgegen.