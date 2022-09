Unternehmen am Niederrhein : Elbers Eurofleurs in Twisteden feiert Eröffnung neuer Halle

Geschäftsführerin Ann Elbers bei der Eröffnungsrede mit ihren Söhnen David und Lars (im Maskottchen) Foto: Eurofleurs Elbers/Sylke Schacht

Kevelaer Der Blumengroßhandel setzt beim Neubau auf Nachhaltigkeit. Mit einer Feier wurde die Eröffnung begangen. Durch die neue rund 9000 Quadratmeter große Versandhalle besteht die Chance zur Expandierung im Gartenbau.

Mit einer großen Eröffnungsfeier wurde eine neue Versandhalle für die Eurofleurs Elbers GmbH am Ottersweg 6 eingeweiht. Erbaut wurde die Halle in etwa 15-monatiger Bauzeit. Zu Gast bei der Eröffnung waren unter anderem Kevelaers Bürgermeister Dominik Pichler und der Bauleiter des Projekts, Eric de Swart, von Peters Bouw. Geschäftsführerin Ann Elbers hielt anlässliche der Eröffnung eine feierliche, emotionale Rede. Dann wurden die Pforten der neuen Halle geöffnet, die auch einen Bürotrakt für neue Mitarbeiter beheimatet.

Mit mehr als 150 Gästen wurde bei bestem Wetter in und um die Halle gefeiert. Ein Food Truck und ein Zauberer sorgten neben vielen kleineren Highlights, wie zum Beispiel einer Fotobox, dafür, dass es eine schöne Feier wurde. Eine Bildcollage zeigte die verschiedenen Baufortschritte der Halle. Die Bauzeit war von Mai 2021 bis August 2022. Außerdem boten Mitarbeiter Führungen durch das gesamte Gebäude in Kleingruppen an.

So sieht die neue Halle in Twisteden von außen aus. Foto: Eurofleurs Elbers/Sylke Schacht

Bei dem Projekt stand von Anfang an das Thema Nachhaltigkeit im Fokus. Eine Wärmepumpe wurde installiert, ab 2023 entsteht eine Solaranlage. Es gibt Ladestationen für E-Autos. Diese werden später über die Solaranlage gespeist. Der dann erzeugte Strom reicht zur Versorgung der alten und neuen Halle, der Bürogebäude und dem Gartenbaubetrieb. Es ist nicht das erste Mal, dass bei der Expansion auf die Nachhaltigkeit geachtet wird, heißt es seitens des Unternehmens: Bereits im Jahre 2009 wurde ein zweiter Produktionsbetrieb, die RheinMassFlora KG, gegründet. Dort wird mit einem geschlossenen Wasserkreislauf, reduziertem Dünger und Wasserverbrauch sowie der Vermeidung von Plastik aufgewartet. Durch die neue rund 9000 Quadratmeter große Versandhalle besteht die Chance zur Expandierung im Gartenbau.

Der Schaffung neuer Arbeitsplätze stehenicht mehr im Wege. Das moderne Blumenhandelsunternehmen beschäftigt aktuell 33 feste Arbeitskräfte, vier Azubis und zusätzliche Saisonkräfte.

Die Elbers GmbH & Co. KG begann bereits früh, sich international zu orientieren. So handelt die Firma heute mit 22 Ländern auf der Welt. Kundenstamm in vielen Ländern Europas und auch in Malaysia und Thailand. Die individuelle Beratung und Betreuung zeichne das Unternehmen aus, zudem, betont die Geschäftsführerin, dass das Kevelaerer Unternehmen durch die große Produkttiefe und die hochwertige Qualität punkte. Das breite Produktsortiment wird durch niederrheinische Produkte, sowie Nischenprodukte ergänzt. Außerdem versuche man als Großhandelsunternehmen stets, einen Schritt vorauszugehen. Dazu gehört auch die Digitalisierung des Unternehmens. So haben die Kunden bereits seit 2007 die Möglichkeit, über einen Webshop ihre Bestellungen aufzugeben. Noch in diesem Jahr wird der neue Webshop freigeschaltet.