Premiere in den Abendstunden : Winnetou reitet jetzt erstmals auch am Abend in Twisteden

Der Saloon bei den Karl-May.Festspielen in Twisteden öffnet jetzt erstmals auch am Abend. Foto: Norbert Prümen

Twisteden Die Karl-May-Festspiele am Sonnenhügel finden nun auch im August statt. Wieder ist viel Pyro-Technik vorbereitet, unter anderem ein Feuerwerk.

Von Sebastian Latzel

(zel) Die Karl-May-Festspiele in Twisteden finden traditionell alle zwei Jahre nachmittags zu Fronleichnam statt. Jetzt gibt es eine Premiere: Erstmals wird es eine Abendvorstellung am Sonnenhügel geben. Am Samstag, 27. August, zieht um 19.30 Uhr dort wieder der Wilde Westen ein.

Die Idee dazu war im vergangenen Jahr entstanden, als das Team nicht so recht wusste, wie sich die Corona-Pandemie entwickeln würde. „Wir wussten nicht, ob es möglich sein wird, wieder so viele Leute zu einer Aufführung einzulassen und haben dann überlegt, es auf zwei Tage zu verteilen“, berichtet Rafael Keuler, der im Stück traditionell den Bösewicht Santer spielt. Diesmal dann erstmals auch abends.

Am Donnerstag gibt es ein Treffen der ganzen Truppe, da sollen letzte Dinge abgesprochen werden. Die eigentliche Generalprobe ist dann am Samstag um 13 Uhr. Einige Stunden später wird das Stück dann aufgeführt. Erneut geht es um „Old Shatterhand und das Geheimnis vom Hoensberg“, das schon Frinleichnam gezeigt wurde. „Wir haben aber einige Dinge minimal verändert. Da haben wir einige Sachen geändert, die uns nicht so gefallen haben und auch Anregungen des Publikums aufgenommen“, erzählt Keuler. Das Bühnebild wird fast identisch sein. Einlass ist ab 19 Uhr, obwohl die große Absperrung wie bei der Tagesaufführung nicht aufgebaut wird. Ein Vorprogramm gibt es nicht.

„Wir sind besonders gespannt auf die Pyrotechnik, für diese Effekte wird wieder Wolfgang Stabe sorgen“, sagt Keuler. Eine Lichtprobe gab es bereits am Montag, schließlich soll die Beleuchtung am Abend auch einen besonderen Reiz der Veranstaltung ausmachen. „Wir hoffen auf gutes Wetter und versuchen, das Publikum wieder für zwei Stunden in die Welt von Winnetou und Old Shatterhand mitzunehmen.“

Zum Abschluss soll es eine weitere Premiere geben. Wolfgang Stabe bereitet ein Feuerwerk vor. Allerdings haben die Organisatoren dabei genau die aktuelle Situation im Blick. „Sollte es eine hohe Warnstufe für Waldbrandgefahr geben, werden wir natürlich auf das Feuerwerk verzichten.“

Nach der Vorstellung will das Team ein Fazit ziehen und sehen, ob sich der Aufwand gelohnt hat. „Dann entscheiden wird, was wir in zwei Jahren machen. Eine Vorstellung zu Fronleichnam soll es dann aber auf jeden Fall wieder geben.“