Twisteden : Haushalte in Twisteden gehen ans Glasfasernetz

In Twisteden gehen die ersten Deutsche Glasfaser Anschlüsse an den Start. Foto: dpa-tmn/Patrick Pleul

Twisteden Die Deutsche Glasfaser hat Anfang September das erste Haus in Twisteden an das Glasfasernetz angeschlossen. Die Bewohner können nun die Bandbreitenfreiheit reiner Glasfaser nutzen und mit ihrem gebuchten Tarif mit 200 Mbit/s telefonieren, surfen, Filme anschauen, online spielen oder sich per Videochat mit Familie, Freunden und Kollegen austauschen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken