Veranstaltung zum Thema Modernisierung und Nachhaltigkeit : Viel Beratung gab es für Besucher auf Kevelaers erster Energiemesse

Kevelaer Erste Energie- und Modernisierungsmesse bot viel Beratung

Viele junge Paare informierten sich bei der ersten Energie- und Modernisierungsmesse in Kevelaer, um ihr zukünftiges Haus umweltfreundlich und kosteneffizient durchzuplanen.

Zahlreiche Unternehmen des Zusammenschlusses „AltBauNeu“ organisierten zusammen mit dem Klimaschutz Kevelaer die Messe. „Hier kann man hinkommen und sehen: Was ist Dämmung? Wie macht man das? Wie sieht das aus? Wie fühlt sich das an? Vor Ort informieren wir dann darüber, wie man sein Haus besser machen kann“, erklärte Nina Jordan, Klimaschutzmanagerin der Stadt Kevelaer. „Denn egal, welche Maßnahmen man beginnt, man sollte sich vorher immer von einem Energiesparberater über die besten Möglichkeiten beraten lassen.“

Parallel zu den Messeständen gab es rund um die Uhr verschiedene Vorträge mit anschließenden Fragerunden. So erklärte zum Beispiel Christoph Janus von Knauf Insulation wie die „Energetische Sanierung“ sicher und nachhaltig gelöst werden kann. „Energiesparen heißt nämlich auch einfach behagliches Wohnen“, erklärte er und ging darauf ein, dass besonders bei älteren Gebäuden „bestehende Kaltzonen mit einer energetischen Gestaltung verbessert werden können“.

Manche Besucher erkundigten sich nach einem klassischen Wärmespender. „Wir machen alles, was mit Feuer zu tun hat“, meinte Kachelofen- und Luftheizungsbaumeister Michael Hieckmann von „Binn Kamine“. „Alle Öfen, die wir bauen sind, individuell.“

Klimaschutz in Kevelaer

Innovativ ging es bei „Götz Haustechnik“ zu: „Photovoltaikanlagen mit Batteriespeicher oder eine Wärmepumpe, bei der Wärme-Energie über einen Kompressor verdichtet und entspannt wird, sind gerade beliebt“, so Fabian van Stephoudt. Generell waren am Wochenende viele junge Familien unterwegs. „Wir wollen, dass es gut für die Natur, aber auch günstig ist“, erklärten die frischverlobten Besucher Mara und Christoph Peters.

Bei „Thesing Bedachung“ gab es Informationen über Dachbegrünung. „Es gibt viele Gründe, die für so eine Begrünung sprechen, etwa dass man die Pflanzen zum Luftreinigen haben will oder dass das Regenwasser nicht sofort versickern soll. Doch die meisten Privatkunden wollen es einfach schön haben.“ Und schön und was Gutes für die Umwelt tun, das funktioniert gut. Dazu gab es auf der Messe jede Menge Anregungen.