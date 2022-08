Freiluftaufführung in Twisteden : Fasziniert vom „Wilden Westen“

Ungefähr 1000 Zuschauer verfolgten die Abenteuer von Winnetou und Old Shatterhand am Sonnenhügel in Twisteden. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Twisteden Zum ersten Mal gab es bei den Karl-May-Festspielen in Twisteden eine Abendvorstellung. Außergewöhnliche Lichteffekte und moderne Popmusik sorgten beim Publikum für Stimmung und Begeisterung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anastasia Jakimowicz

Alle zwei Jahre finden die Karl-May-Festspiele an Fronleichnam in Twisteden statt. In diesem Jahr aber gab es eine Premiere. Das Stück „Old Shatterhand und das Geheimnis vom Hoensberg“ wurde am Samstag an einem warmen Sommerabend am Sonnenhügel präsentiert.

Viele Zuschauer aus allen Altersgruppen versammelten sich auf Bänken vor dem aufwendig gestalteten Bühnenbild. Familien mit Kindern oder Freundesgruppen sowie Einzelpersonen ließen sich vom „Wilden Westen“ faszinieren. Mit echten Pferden, tollen Kostümen und reichlich Soundeffekts wird die berühmte Geschichte von Winnetou und Old Shatterhand erzählt. Viel Humor, außergewöhnliche Lichteffekte, Pyrotechnik und bekannte Songs wie „Footloose“ oder „Time of my life“ sorgten für zusätzlich gute Stimmung und Begeisterung im Publikum.

Schon beim Betreten des Platzes kam die richtige Stimmung auf. Der rauchige Geruch des Grills stieg sofort in die Nase und lud die zahlreichen Gäste ein, etwas zu trinken und zu essen. Bier, Softdrinks und Würstchen wurden angeboten. Daneben standen eine kleine Kasse und Mitglieder des Sportvereins, die Geld in Wertmarken tauschten und Spenden annahmen, da die Aufführung für jeden kostenlos war.

„Wir sind große Fans und haben jede Vorstellung gesehen. Wir finden es toll, dass alles im Ferienlager so klein angefangen hat und mittlerweile so groß geworden ist. Was dort funktioniert, klappt auch auf der größeren Bühne“, erzählen Andrea Winkels, Ulrike Thielen und Birgit Jansen aus Twisteden. Die Festspiele werden organisiert vom Ferienlager des Twistedener Sportvereins. „Jeder Schauspieler hat einen Bezug zum Ferienlager im Sauerland. Entweder als Betreuer, Kochmutti oder Teilnehmer ist jeder mal dabei gewesen“, berichtet Matthias Canders, der in die Rolle des Winnetou geschlüpft ist und seit 2002 bei jeder Aufführung dabei ist. „Die Rollenverteilung sowie die gesamte Organisation des Abends verliefen reibungslos. Alle sind hier ehrenamtlich, und für die Vorstellung muss niemand Eintritt bezahlen. Ohne so viel Hilfe und Unterstützung hätte das niemals funktioniert“, erzählte Max Weber, der den Old Shatterhand spielt.