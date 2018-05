Weeze : Erschließung für Phillipsen Wiesen

Weeze In der jüngsten Sitzung des Weezer Bau- und Umweltausschusses ist die Erschließungsplanung für das Baugebiet "Phillipsen Wiesen" vorgestellt worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie ein Vertreter des Planungsbüros MVV Regioplan erläuterte, soll die Entwässerung per Trennsystem erfolgen. Schmutzwasser fließt durch einen Kanal, der sich bis zum Pumpwerk am Grafschen Weg erstreckt. Der Transport des Wassers erfolgt per Freispiegelgefälle, indem die Neigung des Geländes ausgenutzt wird. Das Regenwasser versickert dezentral auf den Privatgrundstücken beziehungsweise in der öffentlichen Straßenentwässerung in Mulden.

Diese Lösung sei die kostengünstigste.In der jüngsten Sitzung des Weezer Bau- und Umweltausschusses ist die Erschließungsplanung für das Baugebiet "Phillipsen Wiesen" vorgestellt worden. Wie ein Vertreter des Planungsbüros MVV Regioplan erläuterte, soll die Entwässerung per Trennsystem erfolgen. Schmutzwasser fließt durch einen Kanal, der sich bis zum Pumpwerk am Grafschen Weg erstreckt.

Der Transport des Wassers erfolgt per Freispiegelgefälle, indem die Neigung des Geländes ausgenutzt wird. Das Regenwasser versickert dezentral auf den Privatgrundstücken beziehungsweise in der öffentlichen Straßenentwässerung in Mulden. Diese Lösung sei die kostengünstigste.



zurück

weiter

Die Erschließungsstraße ist an der Zufahrt inklusive Gehweg und Pflasterrinne 7,50 Meter breit. An den Höfen Nord/Mitte verengt sie sich auf 6,50 Meter, an den Höfen Süd auf sechs Meter. Eine Pflasterung ist vorgesehen, an der Zufahrt sei auch Asphalt möglich.

Der Ausschuss erklärte sich mit der Planung einverstanden.

(kla)