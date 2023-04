Erinnerung an Brandserie in Weeze Roller brennt vollständig aus – Polizei sucht den Besitzer und Zeugen

Obgleich noch nicht geklärt ist, ob es sich in diesem Fall um eine Brandstiftung handelt, weckt der Fall Erinnerungen an die Brandserie in Weeze. Seit September 2022 gingen regelmäßig gingen Autos in Flammen auf. Die Polizei fasste später einen dringend Tatverdächtigen, der auch für weitere Brände in Geldern in Frage kommt. Doch auch danach gab es weitere brennende Fahrzeuge in Weeze. Zuletzt im Februar, als an der Wichernstraße ein weißer BMW brannte.