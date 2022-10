Neues vom Hundesportverein GHSV Weeze : Dritter Platz für Hundesportler

Weeze Einen Treppchenplatz in der Königsdisziplin des Turnierhundesports, dem Vierkampf, sicherte sich Kathrin Knauf mit ihrem Hund Gunny.

(RP) In diesem Jahr läuft‘s besonders gut für die Sportlerinnen des Hundesportvereins GHSV Weeze . Nachdem sie schon Titel bei der Deutschen Meisterschaft ihres Verbandes DVG gesichert hatten, legte eine Uedemer Starterin nun einen drauf und holte sich mit ihrem Hund die Bronze-Medaille auf der großen Deutschen Meisterschaft aller Verbände. Kathrin Knauf und ihr Tervuere Gunny erkämpften sich mit Ausdauer den dritten Treppchenplatz im Vierkampf, auch Leichtathletik mit Hund genannt.

Diese Meisterschaft der Turnierhundesportler fand am 8. / 9. Oktober in Limbach-Oberfrohna im Waldstadion des Bundeslandes Sachsen statt. Erfolgreich – auch ohne Treppchenplatz – waren außerdem die Weezer Vereinsmitglieder Cordula Thieme und Wäller Mina aus Goch, die hier auf den sechsten Platz kamen. Außerdem auch Edda Maas und Aussie Enya aus Goch, die in der Vierkampf-Jugendklasse starteten und sich den etwas undankbaren vierten Platz sicherten.