Nächste Stromtrasse wird viermal größer Noch mehr Erdkabel mitten durch den Niederrhein

Der Ausbau der Stromversorgung per Windenergie nimmt weiter Fahrt auf. Am Montag wird es den medienwirksamen ersten Spatenstich für die Superstromtrasse A-Nord geben. Den Startschuss für den Bau des Erdkabels nimmt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck persönlich in Meppen vor. Die 300 Kilometer lange Gleichstromverbindung soll zukünftig zwei Gigawatt an Windstrom vom ostfriesischen Emden bis nach Meerbusch-Osterath transportieren. Sie kann damit den Energiebedarf von circa zwei Millionen Menschen decken. Das Erdkabel wird mitten durch den Niederrhein laufen und die Bauarbeiten daran sicher die kommenden Jahre prägen.