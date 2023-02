Einsatz von I.S.A.R. in der Türkei „Wir geben nicht auf“

I.S.A.R. Germany und BRH arbeiten in Kirikhan in enger Abstimmung mit den örtlichen Behörden. In der Stadt, die durch die Katastrophe dem Erdboden gleich gemacht wurde, hat das Team ein Basislager aufgebaut. Untergebracht ist die Rettungsmannschaft in Zelten. Die Ausrüstung ist darauf ausgerichtet, dass sich das Team mindestens zehn Tage unabhängig im Katastrophengebiet versorgen kann. Das bedeutet, dass für diesen Zeitraum ausreichend Nahrungsmittel, Wasser und Kraftstoff mitgeführt werden.