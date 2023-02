APH aus Kevelaer hilft im Erdbebengebiet in Syrien Priester in Aleppo spricht von einer Apokalypse

„Ich bin in Aleppo und versuche, den Betroffenen nahe zu sein“, so Firas Lutfi. „Es gibt so viel Schmerz und Angst im Herzen eines jeden, es ist so unglaublich, was dieses Erdbeben angerichtet hat. Schlimmer noch als die Zerstörung ist die Angst der Menschen, stärker noch als die Angst vor dem Krieg. Am Ende des Tages, an dem wir das Erdbeben zweimal gespürt haben, leben die Menschen immer noch in Kirchen, in Moscheen, auf der Straße, in Gärten und in Autos in Kälte und Feuchtigkeit…“