Tumulte und bewegende Erlebnisse im Erdbebengebiet Isar kehrt von Einsatz im Erdbebengebiet zurück

„Hinter unserem Team liegt der bislang umfangreichste Auslandseinsatz in der Geschichte der Organisationen“, so BRH Präsident Jürgen Schart. „Das Team hat eine großartige Arbeit gemacht. Jeder Einzelne hat in den letzten Tagen teilweise bis an den Rand der Erschöpfung gearbeitet, um Menschen zu retten. Dieses ehrenamtliche Engagement kann einfach nicht genug gewürdigt werden“, so Isar-Geschäftsführer Michael Lesmeister aus Goch.