Kultur in Kevelaer : Ende der Theatersaison mit der Komödie „Wir sind die Neuen“

Im Bühnenhaus wird das Stück „Die Neuen“ gezeigt. Foto: ja/Veranstalter

Kevelaer Die Aufführung einer lebensklugen Komödie mit viel Humor, die von einem Generationenkonflikt der etwas anderen Art handelt, bildet am Sonntag, 5. Mai, das Ende der Theatersaison. Die Theaterbesucher werden die Schauspieler Simone Rethel, Lutz Reichert und den TV-Star Joachim H. Luger, der seit 1985 den Hans Beimer in der „Lindenstraße“ spielt, in der Komödie „Wir sind die Neuen“ erleben.

Die Komödie wurde schon 2014 erfolgreich verfilmt.

Alles dreht sich darum: „Oldies“ nerven „Studies“. Wer sagt eigentlich, dass man mit 60 alt ist? Anne, Eddi und Johannes bestimmt nicht. Ihre Studentenzeit ist zwar schon lange vorbei, aber im Herzen sind sie jung geblieben und Geld haben sie noch immer keines. Darum beschließen die drei Alt-68er nach vielen Jahren erneut in einer WG zusammenzuziehen – sie gründen einfach ihre alte Studenten-WG neu. Alles soll so sein wie früher: Bis spät nachts bei Wein und Musik um den Küchentisch herumsitzen und über Gott und die Welt philosophieren - das ist ihre Vorstellung.

Im Stockwerk über ihnen leben die Studierenden Barbara, Katharina und Thorsten. Die drei sind für ihre jungen Jahre erstaunlich spießig und legen größten Wert auf die Einhaltung von Nachtruhe und Kehrwoche. Und sie können lustige 60-Jährige, die sich nicht an die Regeln halten, gar nicht gebrauchen. Die lebenslustigen Oldies gehen ihnen bald auf die Nerven – und der Generationen- und Nachbarschaftsstreit ist vorprogrammiert.

Eintrittskarten für den Saisonabschluss mit der Komödie „Wir sind die Neuen“ am Sonntag, 5. Mai, sind an der Abendkasse erhältlich. Sie kosten zwischen neun und 16,50 Euro.