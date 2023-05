Empfang zu 20 Jahren Flughafen Weeze So war die große Geburtstagsparty des Airports

„Ups and Downs“ machten im Laufe der Jahre abwechselnd von sich reden, jeder der Anwesenden kannte die anfänglichen rechtlichen Schwierigkeiten, die Widerstände der Nachbarn, den Einbruch nach Einführung der Luftverkehrssteuer, die ganz schwierigen Corona-Jahre. Und doch wird ab und nach Weeze jetzt wieder mehr geflogen als im Vor-Corona-Jahr 2019. Potofski sprach auch Themen an, über die nicht mehr gesprochen wird, seit Passagierzahlen von zwei oder drei Millionen Menschen in weite Ferne gerückt scheinen: Ob nicht nach 20 Jahren ein weiteres Terminal angesagt wäre? „Wir wachsen und müssen unsere Kapazität erweitern“, antwortete Buurman etwas vage.