Sicherheit in Kevelaer : Wenn Retter sich aufs Handy schalten

Eine hilflose Person am Boden: Die Bilder der Handykamera werden in die Leitstelle übertragen. Die Retter dort können Tipps für die erste Hilfe geben. Foto: Latzel

KEVELAER/KREIS KLEVE Der Kreis Kleve setzt bei Notfällen jetzt auf das „Emergency Eye“. Die Einsatzkräfte können über das Handy von Zeugen sehen, wie die Situation vor Ort ist und Hilfestellung geben, auch in Kevelaer und Weeze.

Von Sebastian Latzel

Sicherheit stand auch diesmal bei der Kirmes in Kevelaer im Fokus. Und im Vorfeld konnte Thomas Jäger von der Polizeiwache Kevelaer auf ein ganz neues Instrument für den Notfall hinweisen. „Emergency Eye“ nennt sich das Projekt, das knapp gefasst auf die Hilfe im Notfall per Smartphone setzt. „Die Leitstelle schaltet sich quasi auf das Handy drauf und kann sich so einen Einrduck von der Situation verschaffen. Die Experten können dann direkt erste Tipps geben, während der Rettungswagen unterwegs ist“, erläuterte Jäger.

Das System, das ganz neu im Kreis Kleve im Einsatz ist, ist mit vielen Erwartungen gestartet worden. In der Praxis soll es ganz einfach funktionieren, erläutert Ruth Keuken, Sprecherin des Kreises Kleve. „In einem Notfall wähle ich wie sonst auch die 112 und werde so mit der Rettungsleitstelle verbunden.“ Geht es um eine Situation, in der es wichtig ist, auch einen Eindruck von der Umgebung zu bekommen, wird die Einsatzstelle jetzt immer fragen, ob sie das Smartphone des Anrufers nutzen dürfen. Gibt der seine Einwilligung, schickt die Leistelle einen Link auf das Handy. Wenn dieser bestätigt wird, haben die Retter aus der Ferne Zugriff auf das Handy. Sie können es orten und so punktgenau die Notfallstelle bestimmen. Zudem haben sie über die Kamera einen Blick auf die Situation.

INFO Kontakt wird über 112 hergestellt Erste Hilfe Anhand der Bilddaten entscheidet die Leitstelle, welches Fahrzeug sie entsendet und kann die Erste Hilfe anleiten.



Bei Feuer Auch beim Brand sind Bilder vom Smartphone hilfreich. Welche Farbe hat der Rauch, wie schnell steigt er auf, genügt ein Löschfahrzeug oder brennt dort vielleicht mehr? Kontakt Zu erreichen ist die Leitstelle über die 112, mit der 110 landet man bei der Polizei. Sie hat dieses Instrument nicht.

Stellt sich die Frage nach dem Datenschutz: Was kann die Leitstelle alles auf meinem Smartphone ausspionieren? „Da muss sich niemand Sorgen machen“, versichert Ruth Keuken. Es werde nur ein sogenannter Tunnel geschaffen. Tunnel, weil die Retter nicht rechts und links in die Daten reinschauen können, sondern wirklich nur Zugriff auf die Kamera haben. Es würden auch keinerlei Daten gespeichert. Zudem könne jeder Nutzer den Tunnel sofort abschalten und die Verbindung trennen, wenn er Bedenken hat.

Doch dann reißt auch der Kontakt zu den Rettern ab. Und der könne im Notfall Leben retten, so Ruth Keuken. Denn das „Emergency Eye“ ist keine Zukunftsvision, sondern bereits im Einsatz und wird auch immer wieder genutzt. Gerade erst konnten die Retter so bei einem schweren Verkehrsunfall Hilfestellung aus der Ferne geben. In der vergangenen Woche gab es ein schweres Unglück auf der A3. Ein Auto war hinter Emmerich-Elten mit einem Reisebus kollidiert. Fünf Personen wurden verletzt, ein Rettungshubschrauber musste auf der Autobahn landen. „Hier hat das Emergency Eye wertvolle Hilfe geleistet. Die Rettungskräfte bekamen über die Kamera einen Eindruck über die Schwere der Verletzungen“, erläutert Elke Sanders vom Kreis Kleve. Drei Personen standen zudem unter Schock. Die Leitstelle konnte den Ersthelfern vor Ort Anleitungen geben, wie man sich am besten um sie kümmert, bis die Einsatzkräfte eingetroffen waren.