Fußballfans in Deutschland Unfall am Flughafen Weeze – Schotten fahren auf falscher Seite

Weeze · Die EM in Deutschland endete für fünf schottische Fußballfans in einem Desaster, bevor sie angefangen hat: Sie sind Freitagnacht in Weeze gelandet und wollten ihre Reise im Leihwagen fortsetzen. Doch sie kamen nicht weit.

14.06.2024 , 10:29 Uhr

Fünf Schotten sind mit einem Leihwagen in den Gegenverkehr geraten. Foto: GEL/RP

Um 23 Uhr landete ein Ryanair-Flug aus Edinburgh in Weeze. Dort saßen auch fünf schottische Fußballfans, die ihre Reise mit einem Leihwagen, einem Citroen C3, fortsetzen wollten. Weit kamen sie nicht: Noch auf dem Flughafengelände gerieten die Schotten in den Gegenverkehr und stießen mit einem Mercedes zusammen. Der Unfall geschah um kurz nach Mitternacht. Am Steuer der Mercedes S-Klasse saß ein 45-jähriger Düsseldorfer, den Leihwagen steuerte ein 25-Jähriger Schotte. Zwei Personen verletzten sich bei dem Unfall schwer. Darunter der Fahrer des Leihwagens sowie ein weiterer Schotte. Vier Personen wurden leicht verletzt. „Wir ermitteln die Unfallursache“, sagte ein Sprecher der Kreispolizei Kleve unserer Redaktion. Ob die Schotten auf der linken Spur fuhren, weil sie es aus ihrer Heimat so gewohnt sind, konnte der Sprecher nicht sagen. „Das sind Spekulationen, an denen wir uns nicht beteiligen können“, sagte er. Heute Abend spielt Schottland gegen Deutschland das Eröffnungsspiel der Fußball-EM in München.

(sed)