Crash am Flughafen Weeze Schwerer Unfall – Schottische Fußball-Fans auf falscher Straßenseite unterwegs

Um 23 Uhr war am späten Donnerstagabend ein Ryanair-Flug aus Edinburgh in Weeze gelandet. Darin saßen auch fünf schottische Fußballfans, die ihre Reise mit einem Leihwagen, einem Citroen C3, fortsetzen wollten. Das Fahrzeug hatten sich sich bei einem Verleiher am Airport besorgt. Sie stiegen aus dem Flieger, packten Koffer und Fanschals zusammen und setzten sich in den Leihwagen.